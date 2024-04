Real Madrid vs Barcelona en vivo: blancos y blaugranas se enfrentan en el duelo destacado de la jornada 32 de LaLiga 23/2024, en medio de su pelea por el liderato del certamen español.

HORARIO MADRID VS BARCELONA

El superclásico español Real Madrid vs Barcelona será el domingo 21 de abril de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu, casa del equipo merengue que ha sido recientemente renovada. ¿A qué hora empieza el clásico? Mira los horarios Perú, México, España, Argentina, Colombia, Chile y otros países:

Hora mexicana: 1:00 p. m.

Hora peruana, hora ecuatoriana y hora colombiana: 2:00 p. m.

Hora de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami): 3:00 p. m.

Hora Argentina, horas de Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 4:00 p. m. (16:00 horas)

Hora de España: 9:00 p. m.

DÓNDE VAN A TRANSMITIR MADRID VS BARCELONA

Tome nota: DAZN y Movistar Plus televisan en España, DirecTV Sports pasa el partido en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela, Chile y otros países de Sudamérica, a excepción de Braisil, dónde transmite Star Plus (ESPN). Tigo Sports va a pasar el clásico en Bolivia y Paraguay, mientras que ESPN Deportes y ESPN+ tienen la transmisión en Estados Unidos y en Centroamérica se puede ver por Vix Premium, Tigo y Sky Sports. En México, el derbi se ve por Sky Sports y Sky Plus (Blue to go).