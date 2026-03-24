Por Redacción EC

Ver vs Femenino EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Alfredo Di Stéfano por los cuartos de final da de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, a las 12:45 PM (hora peruana), que son las 2:45 AM de Argentina y Chile, las 11:45 AM de México y las 6:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, TVC Deportes en México, Movistar+, RTVE, Disney+ y TV3 en España y CBS Sports, Network, ESPN Deportes, Paramount y fuboTV en Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.