Ver Real Madrid vs Barcelona Femenino EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Alfredo Di Stéfano por los cuartos de final da de la Champions League Femenina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, a las 12:45 PM (hora peruana), que son las 2:45 AM de Argentina y Chile, las 11:45 AM de México y las 6:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, TVC Deportes en México, Movistar+, RTVE, Disney+ y TV3 en España y CBS Sports, Network, ESPN Deportes, Paramount y fuboTV en Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.