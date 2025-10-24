En el programa El Chiringuito, se debatieron las recientes declaraciones de Lamine Yamal, quien durante una charla con el streamer Ibai Llanos afirmó que “roban, se quejan…”, aludiendo al Real Madrid. El periodista Edu Aguirre respondió con fuerza ante esas palabras, señalando que el joven futbolista parece haber sobrepasado los límites de lo aceptable en su crítica pública.

Aguirre fue tajante: “Se cree el Dios del fútbol”, expresó, reprochando que Yamal actúe como si estuviera por encima del bien y del mal y que tenga el derecho de acusar de robo a una institución con tanta historia. En su opinión, no solo los hinchas del Real Madrid, sino también los del Barcelona, deberían señalizarlo cuando “sale de tiesto”.

"𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗗𝗜𝗘𝗨 ! 𝗟𝗘 𝗥𝗢𝗜 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 !



𝗜𝗟 𝗖𝗥𝗢𝗜𝗧 𝗤𝗨'𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗨-𝗗𝗘𝗦𝗦𝗨𝗦 𝗗𝗨 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗧 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗟 !"



Edu Aguirre n'a PAS DU TOUT AIMÉ la décla du crack du Barça ! 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/XIkfsHaXh3 https://t.co/3ItfHlnEmQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 24, 2025

El colaborador del programa opinó que, siendo una figura pública con tanta visibilidad, el jugador tiene la responsabilidad de medir sus palabras. “Cuando saca los pies del tiesto, hay que criticarlo”, añadió, subrayando que nadie puede usar su autoridad mediática para lanzar acusaciones sin recibir cuestionamientos a su vez.

Este intercambio alimenta aún más la tensión en el clásico entre Barça y Real Madrid, donde no solo se juegan puntos, sino también orgullo e identidad. Las declaraciones de Yamal y la respuesta de figuras mediáticas como Aguirre contribuyen a la narrativa que rodea este duelo, más allá de lo deportivo, convirtiéndolo en un choque también de posturas y provocaciones.

