Ver Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO HOY: transmisión del partido por los cuartos de final vuelta de la UEFA Champions League en el estadio Allianza Arena. ¿A qué hora juegan HOY? El partido se disputa hoy, miércoles 15 de abril de 2026, a las 2:00 PM (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar Liga de Campeones y Movisar+ lo televisa en España. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Max y TNT Sports. Finalmente, en Estados Unidos míralo a través de Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.