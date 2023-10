Real Madrid visitará a Sporting Braga por la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League, este martes 24 de octubre. El conjunto blanco llega a este encuentro como líder del Grupo C tras dos victorias; por su lado, los de Portugal se ubica en la tercera posición. A continuación, conoce todos los detalles para no perderte este partidazo: a qué hora juegan, en qué canal y dónde se puede ver.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS BRAGA

Tome nota: Real Madrid juega contra Braga este martes 3 de octubre, desde las 21:00 horas de España, que son las 14:00 horas del Perú, Colombia y Ecuador. El horario de inicio en Argentina, Chile y Uruguay es a las 16:00 horas, mientras que en Paraguay es a las 15:00 horas, como en Venezuela y Bolivia, y en México es a las 13:00 horas. Mira a qué hora juegan en el mundo:

España: 21:00 horas

México: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

CANAL TV | DÓNDE VER REAL MADRID VS NAPOLI

El partido Real Madrid vs Napoli se puede ver por televisión en España a través de Movistar Liga de Campeones, mientras que FOX Sports transmite a nivel internacional, en casi toda Sudamérica, mediante Star Plus. TUDN y Paramount+ televisa en Estados Unidos y HBO MAX en México.

CÓMO VER REAL MADRID VS BRAGA ONLINE

El Real Madrid vs Braga se puede seguir online vía streaming por Movistar Plus, DirecTV GO (DGO), Star Plus, ViX, Paramount, entre otras opciones. No recomendamos ni estamos a favor del uso de Fútbol Libre para ver el partido por internet gratis.

Sin acabar de arrancar esta temporada, el extremo brasileño Rodrygo apunta tener una nueva oportunidad para recuperar la senda del gol el martes en Braga en la Champions League.

Rodrygo, autor de 19 goles en 57 partidos la temporada pasada, apenas ha podido marcar uno en los 12 partidos que acumula en lo que va de temporada.

El brasileño no ha vuelto a ver puerta desde que marcó contra el Athletic de Bilbao en la primera jornada liguera el 12 de agosto pasado.

El delantero volvió a formar de inicio el sábado ante en el empate liguero con el Sevilla (1-1), pero, de nuevo, pese a intentarlo, no pudo marcar.

“Ha sido uno de los mejores, si no el mejor del equipo. Ha tenido dos o tres oportunidades claras, ha tirado más que nadie y lo ha intentado todo”, afirmó el técnico Carlo Ancelotti, tras el partido.

“No ha marcado, pero lo importante es que siga jugando bien”, añadió el entrenador italiano.

El técnico mantiene la confianza en su jugador, al que ha utilizado en los doce encuentros que ha disputado el equipo en esta temporada y cree que el delantero volverá a encontrar el camino del gol.

“Los delanteros pasan estas rachas, cuando no marcan les viene algo de ansiedad, de preocupación. Es lo que le está pasando a Rodrygo. Tenemos que seguir dándole confianza”, había afirmado el técnico merengue el 30 de septiembre.

Desde su debut con el equipo merengue en la campaña 2019-2020, Rodrygo ha ido incrementando su efectividad en cada temporada desde los siete tantos hasta los 19 de la pasada temporada.

Con la marcha de Karim Benzema y la llegada de Jude Bellingham, Ancelotti ha retocado su dibujo dejando a Vinicius y Rodrygo por delante, con éste último asumiendo las funciones de delantero centro, una posición en la no parece sentirse cómodo.

“Es importante poder desempeñar diversas funciones. Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de ‘9′, aunque en mi club tengo que hacerlo”, afirmó Rodrygo la pasada semana durante su concentración con Brasil.

Pese a estar más cerca de la portería, el brasileño no acaba de encontrar el camino del gol aunque no duda en disparar a puerta cada vez que tiene ocasión.

Rodrygo ha realizado en lo que va de temporada 28 remates a puerta, con un solo gol, mientras que Bellingham ha marcado en la mitad de las ocasiones en las que ha chutado a puerta (11 goles en 22 remates).