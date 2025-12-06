Ver Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 16 de LaLiga EA Sports. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 7 de diciembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.