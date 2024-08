Real Madrid vs Chelsea EN VIVO

Real Madrid vs Chelsea EN VIVO medirán fuerzas hoy, martes 6 de agosto del 2024 por partido de pretemporada en el Bank of America Stadium. En Sudamérica y México, la transmisión del juego será por Disney Plus. En chile, también será televisado a través del Canal 13. Por otro lado, en España lo podrás mirar en Movistar Champions Tour y Movistar Plus+. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney+, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 18:00 (hora peruana) y 1:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Real Madrid : Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Fran García, Mario Martín, Modric, Ceballos, Arda Güler, Endrick, Brahim

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Adarabioyo, Colwill, Gusto, Mudryk, Lavia, Enzo Fernández, Caicedo, Dewsbury-Hall, Nkunku