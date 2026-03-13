Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 28 de . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de marzo del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten en Sudamérica; Sky Sports en México; Movistar+ (Movistar LaLiga) y LaLiga TV en España; y ESPN Deportes y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

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