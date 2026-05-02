Real Madrid vs Espanyol EN VIVO por la jornada 34 de LaLiga este domingo 3 de mayo del 2026 en el RCDE Stadium. En el epílogo de LaLiga, los dirigidos por Álvaro Arbeoloa van en busca de una victoria tras el amargo empate 1 a 1 ante Real Betis.

Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Espanyol por la fecha 34 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:00 PM de Perú este domingo 3 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM

1:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM España: 9:00 PM

¿Dónde ver Real Madrid vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 33 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Real Madrid - Espanyol. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Espanyol EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Espanyol lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Real Madrid vs Espanyol por LaLiga?

En España, el partido de Real Madrid vs Espanyol será transmitido a través de DAZN, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Real Madrid vs Espanyol por LaLiga?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Espanyol será transmitido a través de DirecTV, DSports y DGO por la fecha 34 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Real Madrid vs Espanyol por LaLiga?

En Estados Unidos, Real Madrid vs Espanyol será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App. or la fecha 34 de LaLiga.

Alineaciones de Real Madrid vs Espanyol por LaLiga

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim; Gonzalo y Vinicius.

Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim; Gonzalo y Vinicius. Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Expósito, Terrats; Dolan, Roberto y Pere Milla.