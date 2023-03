Por la jornada 25 de LaLiga Santander , y en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Espanyol en vivo online este sábado 11 de marzo desde las 8:00 a.m. (hora local) y 2:00 p.m. (hora de España). Los merengues necesitan la victoria para acortar distancias con FC Barcelona en la lucha que mantienen ambos en el certamen doméstico. ¿Dónde ver minuto a minuto? La transmisión estará a cargo de ESPN , STAR Plus , SKY Sports y Movistar LaLiga .

VIDEO RECOMENDADO El Comercio | Entrenamiento de Real Madrid pensando en Espanyol. Video: @realmadrid