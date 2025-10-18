Ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO: mira la transmisión del partido en el Estadio Coliseum por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 19 de octubre de 2025, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver partido de Real Madrid hoy? DirecTV Sports transmite en Sudamérica, Sky Sports pasa el juego en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. Si estás en España, puedes seguir el partido gratis por Movistar Plus y online vía streaming en LaLiga TV Bar vía Movistar Plus.

