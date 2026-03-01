Ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 2 de marzo del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica; Sky Sports en México; Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN en España; y ESPN Deportes y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

