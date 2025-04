Ver, Madrid vs Getafe EN VIVO

Ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO: mira la transmisión del partido en el Estadio Coliseum por la fecha 33 de LaLiga EA Sports 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 23 de abril de 2025, desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 11:15 AM de Argentina y Chile, las 8:15 AM de México y las 21:30 horas de España. ¿Dónde ver partido de Real Madrid hoy? DirecTV Sports transmite en Sudamérica, Sky Sports pasa el juego en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. Si estás en España, puedes seguir el partido gratis por DAZN LaLiga (M55 O113) y online vía streaming en LaLiga TV Bar vía Movistar Plus.