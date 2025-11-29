Ver Real Madrid vs. Girona EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Montilivi por la fecha 14 de LaLiga EA Sports. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

