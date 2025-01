Ver Real Madrid vs Las Palmas EN VIVO HOY GRATIS: mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 20 de LaLiga 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de enero de 2025, desde las 10:15 de la mañana (hora peruana y hora colombiana), que son las 12:15 de Argentina y Chile, la 9:15 de México y las 11:15 de Bolivia y Venezuela. ¿Dónde ver?¿Dónde ver? DIRECTV transmite en todo Sudamérica, a través de DSports (DirecTV Sports) y DGO (DIRECTV GO) vía streaming, mientras que Sky Sports televisa en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. Si estás en España puedes mirar el partido EN DIRECTO por DAZN y DAZN LaLiga. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

