Real Madrid vs Las Palmas se enfrentan por la séptima jornada de la temporada 2023-24 de LaLiga EA Sports. Conoce cuándo es el partido, a qué hora juegan, por dónde se puede ver la transmisión, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión online gratis.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS LAS PALMAS

El Real Madrid vs Las Palmas se jugará este miércoles 27 de septiembre, desde las 12:00 de la tarde (19:00 p. m. en España), en el estadio Santiago Bernabéu. Revisa los horarios por país a continuación.

11:00 horas - México

12:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

13:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

14:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

19:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE VER REAL MADRID VS LAS PALMAS

El partido se puede ver en España a través de Movistar LaLiga, mientras que ESPN televisa en Latinoamérica mediante DirecTV. En México, la transmisión irá por HBO MAX y en Estados Unidos por CBS. DirecTV Go (DGO), Blue To Go y ESPN+ son algunas de las opciones para ver seguir el encuentro vía streaming.

ÚLTIMOS PARTIDOS REAL MADRID

Atlético de Madrid 3-1 Real Madrid | La Liga

Real Madrid 1-0 Unión Berlín | Champions

Real Madrid 2-1 Real Sociedad | La Liga

Real Madrid 2-1 Getafe | La Liga

Celta de Vigo 0-1 Real Madrid | La Liga

ÚLTIMOS PARTIDOS LAS PALMAS

Las Palmas 1-0 Granada | La Liga

Sevilla 1-0 Las Palmas | La Liga

Atlético Paso 1-0 Las Palmas | Amistoso

Girona 1-0 Las Palmas | La Liga

Las Palmas 0-0 Real Sociedad | La Liga

REAL MADRID VS LAS PALMAS | ALINEACIONES

Real Madrid: Kepa; Nacho, Rudiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Valverde, Rodrygo, Joselu. (Por confirmar)

Las Palmas: Valles; Araujo, Suárez, Saúl Coco, Cardona; Perrone, Loiodice, Kirian Rodríguez; Pejiño, Viera, Munir. (Por confirmar)

Real Madrid recibe a Las Palmas (15º) con la misión de reconquista el liderato perdido con su derrota el domingo 3-1 en casa del Atlético de Madrid.

“Ha sido un problema de fragilidad defensiva. No ha sido una buena noche en el aspecto defensivo”, se lamentó Carlo Ancelotti tras el encuentro en el Metropolitano.

El equipo merengue recibe a Las Palmas, que está a un solo punto de los puestos de descenso, con la misión de recuperar impulso tras la su primera derrota de la temporada, antes de recibir el próximo fin de semana al Girona.

El partido contra Las Palmas debería ser la ocasión para la vuelta de Vinicius, que, tras recuperarse de una lesión muscular, fue baja de última hora frente al Atlético de Madrid por una gastroenteritis.