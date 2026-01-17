Ver Real Madrid vs Levante EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de enero de 2025, a las 8:00 de la mañana (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina y Chile, las 7:00 AM de México y las 14:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.