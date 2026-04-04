Real Madrid vs Mallorca se enfrentaron este sábado 4 de abril por la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025/26 en el estadio Son Moix. El conjunto merengue fue derrotado 2-1 sobre la hora y, prácticamente, dejó servido el campeonato español al Barcelona. A los 41′, Manuel Morlanes abrió la cuenta y puso en ventaja al Mallorca. Ese tanto fue un golpe anímico para los madridistas, aunque en el segundo tiempo pudieron emparejar las cosas con un gol de Éder Militao (88′). Cuando parecía que Real Madrid se iba con el empate, apareció Vedat Muriqi (90+1′) para darle la victoria al local y sentenciar a la ‘Casablanca’, que ahora deberá enfocarse en su partido ante Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.