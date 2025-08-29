Ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 30 de agosto de 2025, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina y Chile, las 1:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y Amazon Prime Video en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

