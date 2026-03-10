Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por el partido de ida de los octavos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, a las 3:00 PM (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite en Sudamérica, Max y TNT Sports lo pasan en México, y Movistar Liga de Campeones junto a Movistar+ lo televisan en España.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.