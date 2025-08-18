Real Madrid vs Osasuna: a qué hora es y dónde ver partido

Real Madrid C.F. - C.A. Osasuna EN DIRECTO

Real Madrid debuta ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El compromiso se disputa este martes 19 de agosto de 2025 a las 21:00 horas de España (2:00 PM hora peruana). ¿Dónde ver? El partido del Madrid se puede seguir en España por DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar vía Movistar Plus. DirecTV Sports transmite en Sudamérica, mientras que Sky Sports pasa el juego encuentro en México. Mira la transmisión aquí gratis.