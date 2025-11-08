Ver Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido enel estadio de Vallecas por la fecha 12 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 10:15 a.m. (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten el partido en Perú y Sudamérica. En España lo televisa DAZN y Movistar+, mientras que en México lo pasa Sky Sports. Finalmente, en Estados Unidos míralo por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

