Ver Real Betis vs. Real Madrid EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Benito Villamarín por la jornada 26 de LaLiga EA Sports. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 01 de marzo del 2025, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 1:30 PM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica. Mientras que Movistar Plus lo pasará para toda España. En México lo podrás mirar en Max y TNT Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

