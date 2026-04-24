Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por la jornada 33 de LaLiga este viernes 24 de abril del 2026 en el estadio La Cartuja. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa va por una nueva victoria en el epílogo de LaLiga, que lo mantengan con vida para seguir luchando por el título. Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 33 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:30 PM de Perú este viernes 24 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM

1:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM España: 9:00 PM

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 33 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Cartuja.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Real Betis lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Real Madrid vs Real Betis por LaLiga?

En España, el partido de Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de DAZN, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Real Madrid vs Real Betis por LaLiga?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV, DSports y DGO por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Real Madrid vs Real Betis por LaLiga?

En Estados Unidos, Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 33 de LaLiga.

Alineaciones de Real Madrid vs Real Betis por LaLiga

Real Madrid : Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius.

: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius. Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Fornals; Antony, Fidalgo, Abde; Cucho.