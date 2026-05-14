Ver Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 36 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 14 de mayo de 2026, a las 2:30 p.m. (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV (DSports) transmite el partido para todo el Perú y Sudamérica por cable. Para ver el partido ONLINE por streaming, tendrás que usar DGO. En España la transmisión va por televisión a través de DAZN y en México por Sky Sports.

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