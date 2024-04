Real Madrid visitará a Real Sociedad por la fecha 33 de LaLiga EA Sports, desde Anoeta. El conjunto blanco va bien encaminado para llevarse la liga local. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD

El partido Real Madrid vs. Real Sociedad por la jornada 33 de LaLiga se juega el viernes 26 de abril del 2024 en Anoeta.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD

Real Madrid vs. Real Sociedad está programado para iniciar a las 20:00 horas de España, que son las 14:00 de Perú, Colombia y Ecuador. Mira las horas de inicio por país:

13:00 horas - México

14:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

20:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

EN QUÉ CANAL JUEGA REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD

El Real Madrid vs Real Sociedad se puede ver a través de ESPN en Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros países de la región. Movistar LaLiga TV televisa en España y SKY HD pasa el partido en México.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD ONLINE

Star Plus en Sudamérica, Movistar Plus en España y Blue To Go (Sky Plus) en México son algunas de las plataformas que tienen la transmisión del partido de Real Madrid contra el Mallorca por internet (streaming).

El Real Madrid ganó 3-2 al Barcelona este domingo en el clásico liguero de la 32ª jornada del campeonato español, con un gol de Jude Belligham en el descuento para dar un paso de gigante hacia el título de LaLiga.

El Barça se adelantó con un gol de cabeza del danés Andreas Christensen (6), Vinicius igualó de penal (18), Fermín puso el 1-2 (69), Lucas Vázquez marcó el 2-2 (73) y en el descuento apareció Bellingham para hacer el 3-2 definitivo (90+2).

“Hemos dado un paso muy importante para ganar esta Liga, tenemos mucha ventaja, pero no tenemos que bajar los brazos”, dijo el técnico Carlo Ancelotti, tras el partido.

El equipo blanco es líder del campeonato con once puntos de ventaja sobre los azulgranas, a falta de seis fechas para el final de LaLiga tras esta jornada en la que otra noticia negativa para el Barça fue la lesión de Frenkie de Jong.

Tras su eliminación en cuartos de la Champions, el Barça llegaba a Madrid dispuesto a luchar por LaLiga, único título al que todavía puede aspirar, pero que ya ve muy lejano tras la derrota.

“Han casi sentenciado LaLiga, nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos intentar seguir sumando, pero es muy difícil”, admitió el técnico barcelonista Xavi Hernández, tras el partido.