Ver Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio de Anoeta por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, a las 9:15 de la mañana (hora peruana), que son las 11:15 AM de Argentina, la 8:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y Amazon Prime Video en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.