Real Madrid vs Real Sociedad: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 24 de LaLiga

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 24 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, LaLiga TV y Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

