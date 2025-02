Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO

Ver Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: mira la transmisión del partido en el Estadio Reale Arena por la semifinales de la Copa del Rey. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 26 de febrero de 2025, desde las 3:30 de la tarde (hora peruana), que son las 5:30 PM de Argentina y Chile, la 2:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver partido de Real Madrid hoy? América TV transmite en Perú, Sky Sports en México, Meridiano TV en Venezuela y ESPN Plus en Estados Unidos. Si estás en España, puedes seguir el partido gratis por señal abierta en La 1 de TVE, y online vía streaming a través de RTVE Play. Además se puede mirar el duelo por los canales de Movistar Plus, Movistar Plus+ (7), M+ Copa del Rey (M52 O107) y LaLiga TV Bar. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

