Ver, Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO

Ver Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la semifinales de la Copa del Rey. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 1 de abril de 2025, desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina y Chile, la 1:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver partido de Real Madrid hoy? América TV transmite en Perú, Sky Sports en México, Meridiano TV en Venezuela, El Canal del Fútbol en Ecuador y ESPN Plus en Estados Unidos, mientras que Flow transmite en Paraguay, Argentina y Uruguay. Si estás en España, puedes seguir el partido gratis por señal abierta en La 1 de TVE, y online vía streaming a través de RTVE Play. Además se puede mirar el duelo por los canales de Movistar Plus, Movistar Plus+ (7), M+ Copa del Rey (M52 O107) y LaLiga TV Bar.