Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
/ CRISTINA QUICLER
Redacción EC
Redacción EC

Ver Real Madrid vs Sevilla EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 17 de . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC