Real Madrid vs Tirol EN VIVO: a qué hora es y dónde ver partido amistoso

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Real Madrid vs Tirol EN VIVO: a qué hora es y dónde ver partido amistosoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Mira el amistoso Real Madrid vs WSG Tirol EN VIVO en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck (Austria). ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 12 de agosto de 2025, desde las 19:00 horas de España (12:00 PM hora peruana). ¿Dónde ver? El juego se puede ver en España por RTVE Play y La 1 de TVE. Real Madrid TV transmite online gratis vía streaming. El equipo de Xabi Alonso realiza su último ensayo general antes del inicio de LaLiga. Sigue aquí el encuentro.