Real Madrid visitará a Unión Berlín por la sexta y última jornada de la Champions League, desde el estadio Olímpico de Berlín. El conjunto de Carlo Ancelotti ya aseguró su boleto a los octavos de final; por su parte, los alemanes luchan por un cupo a la Europa League. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN

Real Madrid juega contra Unión Berlín este martes 12 de diciembre del 2023, desde las 21:00 horas de España y 15:00 de Perú. Mira a qué hora juegan en el mundo:

España: 21:00 horas

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

CANAL TV | DÓNDE VER REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN

El partido Real Madrid vs Unión Berlín se puede ver por televisión en España a través de Movistar Liga de Campeones, mientras que ESPN2 transmite a nivel internacional, en casi toda Sudamérica, mediante Star Plus. TUDN y Paramount+ televisa en Estados Unidos y HBO MAX en México.

CÓMO VER REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN ONLINE

El Real Madrid vs Napoli se puede seguir online vía streaming por Movistar Plus, DirecTV GO (DGO), Star Plus, ViX, Paramount, entre otras opciones. No recomendamos ni estamos a favor del uso de Fútbol Libre para ver el partido por internet gratis.

REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN: APUESTAS





El Real Madrid cumplió con creces el cometido que tenía por delante al ganar este miércoles al Nápoles (4-2), lo que asegura a los hombres de Carlo Ancelotti el liderato del grupo C de Liga de Campeones y con ello un sorteo ‘a priori’ más benigno para octavos de final.

A falta de una fecha para que se cierre la fase de grupos de la máxima competición europea, el 14 veces campeón de la Orejona suma 15 puntos merced a sus cinco victorias en otros tantos partidos de una llave en la que el Nápoles de Walter Mazzarri (2º, 7 puntos) necesita aún un empate en la última fecha en el estadio Diego Maradona ante el Braga, que empató 1-1 con el Unión Berlín este miércoles.

En un Bernabéu con un excepcional aspecto para el último partido de Champions del año sobre su césped, el argentino Gio Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, puso por delante a los napolitanos (9).

No tardó en reaccionar el conjunto blanco. El delantero brasileño Rodrygo situó el balón en la escuadra para volver a equilibrar la balanza (11).

En un primer cuarto de partido frenético, el astro inglés Jude Bellingham consumó la remontada de los blancos rematando de cabeza un centro milimétrico de David Alaba (22), y aunque los locales gozaron de innumerables ocasiones, sobre todo por medio de un desafortunado de cara a puerta Joselu, el gol del camerunés Zambo Anguissa tras fusilar a Lunin con un derechazo casi sin ángulo (47) ponía una igualada en el marcador que satisfacía los objetivos de ambos equipos.