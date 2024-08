Real Madrid vs Valladolid En vivo - LaLiga: a qué hora juega y cómo ver el canal que transmite

Real Madrid vs Valladolid En vivo - Transmisión EN DIRECTO

Real Madrid enfrenta a Real Valladolid por la fecha 2 de LaLiga de España 2023-24. Si quieres saber todos los detalles del partido y seguir la transmisión gratis en un mismo sitio, estás en el mejor lugar.

Luego de un empate frustrante en el debut liguero en Mallorca, el Real Madrid recibirá el domingo al recién ascendido Real Valladolid en un Santiago Bernabéu que se vestirá de gala para recibir a su nueva estrella Kylian Mbappé.

El delantero internacional francés, que decepcionó en su bautismo en el campeonato español, es esperado desde hace mucho tiempo por los merengues, mientras en la prensa española aparecen los primeros rumores de una posible falta de equilibrio sobre el césped y de una cohabitación difícil en ataque entre los nuevos ‘Cuatro fantásticos’ Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrygo, todos ellos con marcada vocación por jugar en el costado izquierdo.

Cuándo es el partido Real Madrid vs Valladolid

El partido del Madrid vs Valladolid se juega el domingo 25 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto merengue.

A qué hora juega Real Madrid vs Valladolid

La hora de inicio del partido de Real Madrid vs Valladolid por la fecha 2 de LaLiga es a las 17:00 horas de España (10:00 de la mañana hora peruana). Mira los horarios por país.

Perú: 10:00 horas

México: 9:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

Colombia: 10:00 horas

Bolivia: 11:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Chile: 11:00 horas

Paraguay: 11:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Uruguay: 12:00 horas

Brasil: 12:00 horas

España: 17:00 horas

Cómo ver Real Madrid - Valladolid: canales que transmiten

DirecTV Sports es el canal que transmite el partido Real Madrid vs Real Valladolid en Sudamérica. Se puede ver por televisión a través de DirecTV y vía streaming en DirecTV GO (DGO). En España televisa Movistar por Movistar LaLiga y Movistar Plus+, mientras que Sky Sports pasa el juego en México y ESPN en Estados Unidos.