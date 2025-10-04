Ver Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 5 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, DAZN, Movistar+ (Movistar LaLiga) y Amazon Prime Video en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

