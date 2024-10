Real Madrid vs. Villarreal en vivo online medirán fuerzas en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 2 de la tarde (horario peruano) y 9 de la noche (horario español). El partido es válido por la novena jornada de LaLiga EA Sports y se jugará el sábado 5 de octubre del 2024. Las formaciones de los equipos, historial de duelos entre sí, guía de canales, transmisión online vía streaming por internet, pronósticos y más detalles del partido, lo podrás ver aquí, en El Comercio.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Villarreal?

El partido por la fecha 9 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid vs. Villarreal se disputará este sábado 5 de octubre del 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal HOY?

El partido entre Real Madrid vs. Villarreal está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿En qué canales transmiten Real Madrid vs. Villarreal por televisión?

El partido de Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga EA Sports será transmitido por el canal de Movistar Plus para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN y Disney Plus. Cabe resaltar que por DirecTV, también podrás ver la señal de ESPN totalmente gratis.

Mientras que en México, el partido lo podrás mirar en Sky Sports y en Estados Unidos mediante ESPN Deportes.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal online gratis?

Para que puedas ver la transmisión online vía streaming del partido entre Real Madrid vs. Villarreal hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus, crearte una cuenta, elegir un plan y escoger lo que más te gusta. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

Alineaciones Real Madrid vs. Villarreal HOY

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Modric; Vinicius Jr y Rodrygo.

¿Dónde van a jugar Real Madrid vs. Villarreal?

El partido por LaLiga entre Real Madrid vs. Villarreal será en el Estadio Santiago Bernabéu, que es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, situado en pleno paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 78 297 espectadores.

Historial, Real Madrid vs. Villarreal

Los enfrentamientos entre Real Madrid vs. Villarreal a lo largo del tiempo han sido por LaLiga, Copa del Rey, Champions League, etc. En total se han visto las caras en 51 oportunidades. El saldo es totalmente favorable para los ‘Madridistas’, que lideran la tabla de victorias con 28, cayeron ante el ‘Submarino amarillo’ 17 veces y los empates fueron 6.