Real Sociedad vs Athletic Club EN VIVO por la semifinal vuelta de la Copa del Rey es uno de los partidos más esperados de la semana y se jugará este miércoles 4 de marzo de 2026. En la ida, el triunfo fue para Real Sociedad, que hoy será local y necesita mantener la ventaja para meterse a la gran final del torneo español, donde ya lo espera el Atlético Madrid.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs Athletic Club en España?

El encuentro entre Real Sociedad vs Athletic Club está programado para este miércoles 4 de marzo de 2026 a las 21:00 horas (tiempo del centro de España) desde el Estadio de Anoeta, donde juegan de local.

Horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs Athletic Club por TV

Si quieres ver el Real Sociedad vs Athletic Club EN VIVO, las señales confirmadas para transmitir el partido en España son:

RTVE La 1 – transmisión por televisión de paga.

RTVE Play y Movistar Plus – streaming en línea con acceso para suscriptores.

Estas plataformas ofrecerán la cobertura completa del partido, con previa, narración y análisis minuto a minuto.

Cómo llegan Real Sociedad vs Athletic Club

Real Sociedad llega a este partido tras haber sacado una ventaja de 1-0 en el encuentro de ida en San Mamés. De igual manera, en el campeonato local, el cuadro de Anoeta suma 35 puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones, con 9 triunfos, 8 empates y 9 derrotas

Por su parte, Athletic Club sufrió un revés en el duelo de ida, pero pisará Anoeta con la consigna de darle vuelta a la llave y conseguir la clasificación a la final de la Copa del Rey. Por otro lado, en el certamen local, suman 35 puntos y ocupa el noveno lugar, producto de 10 victorias, 5 empates y 11 derrotas.

Previa del partido y expectativas

Con ambos equipos en buena forma, Real Sociedad vs Athletic Club es un duelo que llama la atención por el juego que ambos equipos ofrecen en la Copa del Rey 2026. Los hinchas españoles esperan ver un partido de ida y vuelta, donde el espectáculo esté a la altura de las expectativas.