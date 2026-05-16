Resumen

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Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski celebrates scoring his team's fifth goal during the UEFA Champions League last 16 second leg football match between FC Barcelona and Newcastle United at the Camp Nou stadium in Barcelona, on March 18, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski celebrates scoring his team's fifth goal during the UEFA Champions League last 16 second leg football match between FC Barcelona and Newcastle United at the Camp Nou stadium in Barcelona, on March 18, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
/ LLUIS GENE
Por Redacción EC

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, anunció este sábado que deja el club este verano al final de su contrato “con la sensación de que la misión está cumplida”, según un mensaje en su cuenta Instagram.

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