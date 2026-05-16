El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, anunció este sábado que deja el club este verano al final de su contrato “con la sensación de que la misión está cumplida”, según un mensaje en su cuenta Instagram.

Desde que llegó procedente del Bayern de Múnich en 2022, el veterano goleador de 37 años ha disputado 191 partidos, en los que marcó 119 goles con el Barcelona en todas las competiciones.

Con el club catalán conquistó tres ligas, incluyendo esta última, y una Copa del Rey (2025).

“Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante”, escribió el futbolista en Instagram.

“Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. Cuatro temporadas, tres campeonatos”, añadió.

El delantero se unió al Barça en un momento bajo en lo deportivo y con problemas financieros, ayudando a devolverlo a la cima del fútbol español y a competir también por la Liga de Campeones.

“El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo”, escribió el delantero polaco en su publicación.

Lewandowski jugará por última vez en el estadio Camp Nou del Barcelona este domingo contra el Real Betis, en la 37ª y penúltima jornada de LaLiga.