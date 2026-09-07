Rodri no se guardó su opinión sobre el Valencia. El mediocampista del Barcelona fue captado por las cámaras de El Día Después mientras conversaba con su compañero Pau Cubarsí en el banco de suplentes y lanzó una dura crítica al nivel mostrado por el cuadro valencianista durante la goleada azulgrana por 5-0 en Mestalla.

“Son muy flojos estos, muy flojos”, fue uno de los primeros comentarios de Rodri. Segundos después, el internacional español volvió a insistir: “Son muy malos, tío”. La frase que terminó generando mayor polémica llegó posteriormente: “Son malísimos”. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron reacciones entre los hinchas del Valencia.

El comentario se produjo después de que Rodri fuera sustituido alrededor del minuto 61. El volante había sido titular en la contundente victoria del Barcelona y aportó una asistencia en un partido dominado ampliamente por el equipo de Hansi Flick. Lamine Yamal marcó un doblete, mientras Fermín López, Raphinha y Pedri completaron la goleada.

"Pfff... son muy flojos. SON MALÍSIMOS. ¿Cómo quedaron en la tabla el año pasado? NO PASARON MITAD DE CANCHA".



Rodri sobre el Valencia, tras la goleada 5-0 del Barcelona en Mestalla. 🇪🇸😳 pic.twitter.com/v8BoR9ooMZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 7, 2026

La sorpresa de Rodri fue mayor cuando preguntó a Cubarsí por la posición que había ocupado Valencia durante la temporada anterior. Al conocer que el equipo había terminado cerca de los puestos europeos, el volante mostró su incredulidad ante la diferencia entre aquel rendimiento y la imagen ofrecida en Mestalla.

Las palabras del futbolista llegan, además, en un momento complicado para Valencia. La goleada ante Barcelona profundizó la crisis del equipo de Carlos Corberán, que atraviesa un inicio de temporada difícil y se encuentra en la parte baja de la clasificación. Mientras el Barcelona mantiene un inicio perfecto, el conjunto valencianista deberá recuperarse rápidamente después de una derrota que terminó generando polémica incluso por las palabras de uno de sus rivales.

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