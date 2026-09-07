Rodri fue captado por las cámaras criticando duramente al Valencia durante la goleada 5-0 del Barcelona en Mestalla.
Rodri fue captado por las cámaras criticando duramente al Valencia durante la goleada 5-0 del Barcelona en Mestalla.
Por Redacción EC

Rodri no se guardó su opinión sobre el Valencia. El mediocampista del Barcelona fue captado por las cámaras de El Día Después mientras conversaba con su compañero Pau Cubarsí en el banco de suplentes y lanzó una dura crítica al nivel mostrado por el cuadro valencianista durante la goleada azulgrana por 5-0 en Mestalla.

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