Rodrygo sancionado con dos partidos por la UEFA y será baja en la Champions League

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA impuso una sanción de dos partidos al atacante brasileño Rodrygo por utilizar lenguaje ofensivo contra el árbitro tras ser expulsado en el final del encuentro entre el Real Madrid y el Benfica en la fase de grupos de la Champions League 2025-26. La expulsión y el castigo se dieron luego de que Rodrygo protestara intensamente por tácticas de pérdida de tiempo del rival en los minutos de descuento.

La derrota por 4-2 en Lisboa impidió que el Real Madrid sellara su clasificación directa a los octavos de final, obligando al equipo español a disputar la eliminatoria de playoffs contra el mismo Benfica. Al haber recibido la sanción, Rodrygo no podrá participar en ninguno de los dos partidos de esa serie decisiva, programados para el 17 y 25 de febrero.

La medida disciplinaria adoptada por la UEFA subraya la importancia que el organismo otorga a mantener el respeto hacia los árbitros, castigando duramente el uso de insultos o expresiones abusivas aunque se den en momentos de frustración dentro del campo de juego.

La baja de Rodrygo representa un golpe significativo para el Real Madrid en un momento clave de la temporada europea, especialmente en una fase en la que cada detalle puede definir el avance a octavos de final. El equipo blanco ahora deberá reorganizar su ataque sin una de sus figuras ofensivas para enfrentar al equipo dirigido por José Mourinho.