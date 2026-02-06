Por Redacción EC

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA impuso una sanción de dos partidos al atacante brasileño Rodrygo por utilizar lenguaje ofensivo contra el árbitro tras ser expulsado en el final del encuentro entre el Real Madrid y el Benfica en la fase de grupos de la Champions League 2025-26. La expulsión y el castigo se dieron luego de que Rodrygo protestara intensamente por tácticas de pérdida de tiempo del rival en los minutos de descuento.

Rodrygo sancionado con dos partidos por la UEFA y será baja en la Champions League
