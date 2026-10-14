El delantero del Real Madrid Vinícius ha sido sancionado este miércoles con cuatro partidos de suspensión, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que se perderá el Clásico liguero contra el Barcelona del 25 de octubre.

“Justo cuando llego al estadio me sale el mensaje de que estoy cuatro partidos fuera”, dijo el jugador brasileño a los medios tras ganar 4-3 a la Roma en la Liga de Campeones en el estadio Olímpico de la capital italiana.“Llegó en un mal momento”, añadió este miércoles el brasileño.

Vinícius vio la tarjeta roja directa en el minuto 73 del encuentro contra el Villarreal, que los merengues ganaron 1-0 el pasado sábado, “por tirar del pelo” al canadiense Nathan Saliba cuando corría hacia la portería rival, según el acta del encuentro firmada por el árbitro Isidro Díaz de Mera.Esa acción le valió no sólo la expulsión, sino también la anulación de su gol con el que culminó la jugada del Real Madrid en la que participaba.

El árbitro decidió mostrarle tarjeta roja después de que el juez encargado del VAR llamara su atención sobre la jugada.“Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol”, había avisado el árbitro Alejandro Muñiz, a su compañero, según los sonidos publicados por la RFEF en sus canales oficiales.Enfadado por la expulsión, Vinícius se fue hacia el árbitro para protestar con vehemencia.

El brasileño “siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo”, reflejó el árbitro en el acta del encuentro.