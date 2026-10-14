(Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)
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/ GIUSEPPE MAFFIA
Por Redacción EC

El delantero del Real Madrid Vinícius ha sido sancionado este miércoles con cuatro partidos de suspensión, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que se perderá el Clásico liguero contra el Barcelona del 25 de octubre.

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