El fin de una era. Época de gloria y de un pasado reciente tan laureado como cualquier jugador soñaría serlo. Este jueves 23 de febrero, Sergio Ramos se despidió de la selección de España con una emotiva carta publicada en sus redes sociales. La principal razón de esta decisión sería la certeza de que Luis de la Fuente, DT de ‘La Roja’, no contará con él.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, inicia el comunicado.

El sevillano logró marcar una etapa inolvidable en la selección de su país. Es el jugador con más partidos internacionales disputados con ‘La Roja’ (180), a pesar de su temprana ausencia: para ver la última vez que vistió los colores de España tendríamos que retroceder hasta mayo del 2021.

El defensa del PSG hace énfasis en que su alejamiento no se debe a una posición estrictamente personal o porque sus actuaciones no son las mejores y desliza que otras son las razones de esta situación,

“Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”, remarcó.

Ramos, actualmente con 36 años, asegura que la edad no es un factor determinante en el nivel que puede brindar. “Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad”.

Además, para consolidar su punto, puso como ejemplo a estrellas que son altamente respetadas y siempre consideradas en sus selecciones, más allá de la edad que registren.

“Miro con admiración y envidia a Modric, Messi y Pepe; la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol”, lamentó el central.

CARTA DE SERGIO RAMOS

“Ha Ilegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la Ilamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja.

Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no sera así para mi, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo futbol.

Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me Ilevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emocion del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. iGracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mi!”.

