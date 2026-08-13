Por Redacción EC

La Supercopa de España de 2027 se celebrará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía, anunció el jueves la Federación Española (RFEF).

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