Horacio Calcaterra continuará defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes durante la temporada 2026, consolidando así su vínculo con el club crema. La institución confirmó la renovación del volante, quien se ha convertido en una pieza importante dentro del plantel por su experiencia, liderazgo y regularidad en el mediocampo.

El mediocampista argentino nacionalizado peruano ha sido uno de los jugadores más utilizados por el comando técnico, aportando equilibrio, salida limpia y orden táctico en momentos clave. Su continuidad responde a la necesidad de mantener una base sólida de futbolistas que conozcan el estilo y la exigencia de Universitario.

Desde el club destacaron no solo su rendimiento deportivo, sino también su compromiso fuera del campo, siendo un referente para los jugadores más jóvenes del plantel. Calcaterra ha sabido ganarse el respaldo de la hinchada con actuaciones consistentes y su entrega en cada partido disputado.

«𝗖𝗔𝗟𝗖𝗔» 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥𝗔́ 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗗𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 💪🔝



Horacio Calcaterra seguirá vestido de crema todo el 2026. pic.twitter.com/GSJ40jhQpm — Universitario (@Universitario) December 26, 2025

Con esta renovación, Universitario asegura la permanencia de un jugador clave de cara a los retos del 2026, donde el equipo buscará ser protagonista en el torneo local y afrontar con ambición sus desafíos internacionales. La continuidad de Calcaterra refuerza la idea de estabilidad y planificación a largo plazo en el conjunto crema. Repasa aquí sus mejores goles con la camiseta crema.