España choca ante Inglaterra por la final de la Eurocopa 2024. Si quieres ver la transmisión del partido en vivo y gratis, estás en el sitio correcto. El España vs Inglaterra se juega el domingo 14 de julio, desde las 2:00 de la tarde hora peruana (9:00 p. m. de España), en el estadio Olímpico de Berlín. ¿Qué canales pasan la transmisión? ESPN transmite por DirecTV, Movistar TV, Claro TV y otros operadores de cable. La 1 de TVE televisa en España, mientras que Canal 5 de Televisa y Sky Sports pasan el juego en México. Y en Estados Unidos van a transmitir TUDN, Fox Sports y Univisión. Además de los canales de televisión, el partido también se puede seguir vía streaming en plataformas como DirecTV GO (DGO), Disney Plus, Flow, Izzi, ViX Premium o Movistar TV App.