Ver España vs Francia - semifinal Euro 2024

Si quieres seguir la transmisión en vivo del España vs Francia, has llegado al mejor sitio posible. ¿A qué hora es el partido? España y Francia juegan el martes 9 de julio, desde las 2:00 p. m. en el estadio Allianz Arena de Múnich. ¿Cómo ver? El decisivo encuentro se puede mirar por ESPN en Perú y todo Sudamérica a través de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros operadores de televisión pagada por cable. También se puede ver por internet en Movistar TV App, DirecTV GO, Claro TV Plus, Flow, entre otras plataformas streaming.