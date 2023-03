A través de las pantallas de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica, Real Madrid recibe a Espanyol por la jornada 25 de LaLiga Santander de España en el estadio Santiago Bernabéu. El partido se jugará el sábado 11 de marzo desde las 8:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia y 14:00 horas de España. A continuación, en El Comercio te mostramos los horarios y canales internacionales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso.

Los merengues vienen de empatar sin goles en su visita a Real Betis, resultado que los complicó en su lucha con FC Barcelona por el liderato. Además, y previamente, cayeron 1-0 ante los azulgranas por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Es decir, llevan dos cotejos sin poder ganar.

“No (está perdida LaLiga), todavía no. No estamos pensando en eso. Se puede pensar esta semana que tenemos una semana de trabajo, la ventaja es grande, nueve puntos. Tenemos que pelear hasta el final. No sé qué va a pasar en LaLiga, tenemos muchos partidos. Es evidente que tenemos que hacerlo mejor”, dijo luego del partido en el Benito Villamarín.

Los periquitos, por su parte, cayeron 2-1 ante Real Valladolid y quedaron relegados en el puesto 13 de la clasificación con 27 unidades.

Cabe mencionar que puedes comprar tus entradas para el Real Madrid vs. Espanyo ingresando al siguiente LINK.

Real Madrid vs. Espanyol: horarios

México - 7:00 horas

Perú - 8:00 horas

Ecuador - 8:00 horas

Colombia - 8:00 horas

Bolivia - 9:00 horas

Venezuela - 9:00 horas

Estados Unidos - 9:00 horas

Argentina - 10:00 horas

Uruguay - 10:00 horas

Chile - 10:00 horas

Paraguay - 10:00 horas

Brasil - 10:00 horas

España - 14:00 horas

Canales para ver Real Madrid - Espanyol en vivo

Argentina - Star+, ESPN Argentina

Bolivia - Star+

Brasil - ESPN, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile - ESPN Chile, Star+

Colombia - ESPN, Star+

Ecuador - ESPN, Star+

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay - Star+

Perú - Star+

España - Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 2

Estados Unidos - ESPN+, ESPN Deportes

Uruguay - Star+

Venezuela - Star+, ESPN

Link para mirar Real Madrid vs. Espanyol por TV

Real Madrid vs. Espanyol: alineaciones probables

Historial, Real Madrid vs. Espanyol

Los madrileños llegan a este compromiso con una racha de nueve victorias consecutivas como local contra el rival de turno. Estos son los resultados de sus últimos enfrentamientos.