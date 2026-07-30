Barça Play EN VIVO transmite el partido FC Barcelona vs. Birmingham desde el St Andrew’s Stadium por el amistoso internacional de pretemporada 2026, este viernes 31 de julio. ¿Cómo ver Barça Play EN VIVO? La plataforma oficial del FC Barcelona ofrecerá la transmisión online para sus usuarios registrados, permitiendo seguir todas las incidencias del compromiso desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Además, el encuentro también podrá verse a través de otros servicios internacionales que cuenten con los derechos de emisión según cada país. No te pierdas el compromiso de los azulgranas en este nuevo amistoso de preparación con toda la información sobre los canales y plataformas para seguir el partido en vivo.

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