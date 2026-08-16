Barca Play EN VIVO: transmite el partido amistoso de Barcelona vs Basel desde el St. Jakob-Park, este domingo 16 de agosto del 2026. ¿Cómo ver Barca Play EN DIRECTO? Para ver Barça Play (integrado en el ecosistema audiovisual de Barça One), puedes acceder gratis desde su sitio web oficial o descargando la aplicación en tus dispositivos. La plataforma ofrece partidos en directo, contenido de La Masia y documentales exclusivos, además, también ofrece opciones gratuitas con publicidad, acceso sin anuncios para socios o una suscripción premium de 1,99 euros mensuales.
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