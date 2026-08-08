Barca Play EN VIVO: transmite el partido amistoso de Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese desde el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. ¿Cómo ver Barca Play EN DIRECTO? Para ver Barça Play debes ingresar a la plataforma Barça One desde su web oficial o su aplicación. Si eres socio del club, el servicio es totalmente gratuito ingresando con tus claves. Si no eres socio, necesitas suscribirte al plan de pago Culers Premium Membership. También puedes disfrutar las transmisiones desde el canal de YouTube del FC Barcelona. La plataforma es compatible con computadoras, celulares inteligentes y tabletas. Puedes descargar la aplicación desde la tienda Google Play o App Store. El servicio también funciona en televisores inteligentes mediante su aplicación nativa.

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